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Падіння Іл-76. Тимошенко ініціює в парламенті закриту зустріч з уповноваженим ВР через ситуацію з полоненими

Четвер 15 лютого 2024 08:41
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Падіння Іл-76. Тимошенко ініціює в парламенті закриту зустріч з уповноваженим ВР через ситуацію з полоненими Фото: лідер партії "Батьківщина", народний депутат Юлія Тимошенко (ba org ua)
Автор: Сергей Новиков

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що ініціює закриту зустріч народних депутатів з Уповноваженим Верховної ради з прав людини Дмитром Лубінцем щодо долі українських бійців, яких не було обміняно у день падіння російського Іл-76.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Юлії Тимошенко.

"На прохання батьків наших військовополонених ініціюю закриту зустріч народних депутатів з Уповноваженим Верховної ради з прав людини", - написала Тимошенко.

Вона також наголосила, що парламент має докласти усіх зусиль, аби зʼясувати долі наших бійців, яких не було обміняно у день падіння російського Іл-76.

Падіння російського літака Іл-76

Нагадаємо, 24 січня російський літак Іл-76 впав поблизу села Яблоново у Бєлгородській області РФ.

При цьому в Росії стверджують, що нібито на літаку були 65 полонених українських військових, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Росіяни звинувачують Україну у нібито збитті літака.

В ГУР Міноборони підтвердили, що 24 січня дійсно мав відбутися обмін. Але заяву про те, що в літаку перебували українські військовополонені у розвідці не підтверджують.

Пізніше у ГУР зазначили, що на борту Іл-76 могли бути як і ракети, так і люди. При цьому, за даними розвідки, на борту також мали бути російські високопосадовці. В останній момент ФСБ заборонила їм сідати на літак.

СБУ відкрила справу через падіння Іл-76 у Бєлгородській області. Україна закликає провести міжнародне розслідування, але Москва у традиційній для неї манері виступила проти.

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Тимошенко Обмін полоненими
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