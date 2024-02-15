ua en ru
Чт, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Падение Ил-76. Тимошенко инициирует в парламенте закрытую встречу с уполномоченным ВР из-за ситуации с пленными

Четверг 15 февраля 2024 08:41
UA EN RU
Падение Ил-76. Тимошенко инициирует в парламенте закрытую встречу с уполномоченным ВР из-за ситуации с пленными Фото: лидер партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко (ba org ua)
Автор: Сергей Новиков

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что инициирует закрытую встречу народных депутатов с Уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрием Лубинцом относительно судьбы украинских бойцов, которые не были обменены в день падения российского Ил-76.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Юлию Тимошенко.

"По просьбе родителей наших военнопленных инициирую закрытую встречу народных депутатов с Уполномоченным Верховной рады по правам человека", - написала Тимошенко.

Она также подчеркнула, что парламент должен приложить все усилия, чтобы выяснить судьбы наших бойцов, которые не были обменены в день падения российского Ил-76.

Падение российского самолета Ил-76

Напомним, 24 января российский самолет Ил-76 упал вблизи села Яблоново в Белгородской области РФ.

При этом в России утверждают, что якобы на самолете находились 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Россияне обвиняют Украину в якобы сбитии самолета.

В ГУР Минобороны подтвердили, что 24 января действительно должен был состояться обмен. Но заявление о том, что в самолете находились украинские военнопленные, в разведке не подтверждают.

Позже в ГУР отметили, что на борту Ил-76 могли быть как ракеты, так и люди. При этом, по данным разведки, на борту также должны быть российские чиновники. В последний момент ФСБ запретило им садиться на самолет.

СБУ возбудила дело из-за падения Ил-76 в Белгородской области. Украина призывает провести международное расследование, но Москва в традиционной для нее манере выступила против.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тимошенко Обмен пленными
NEWS
Ночная атака на Украину. В Воздушных силах отчитались о работе ПВО
Ночная атака на Украину. В Воздушных силах отчитались о работе ПВО
DAILY
"Титаническое испытание". Что происходит под Купянском и смогут ли ВСУ удержать город
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина "Титаническое испытание". Что происходит под Купянском и смогут ли ВСУ удержать город