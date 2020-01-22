Тимошенко инициирует создание ВСК по аудиту госкорпораций

Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

В партии намерены инициировать проведение аудита деятельности государственных корпораций за последние шесть лет

Фракция "Батькивщина" настаивает на создании временной следственной комисии для проверки деятельности государственных корпораций. Кроме того, партия намерена внести в Верховную Раду законопроект, который бы предусматривал ограничение выплат чиновников десятью минимальными зарплатами. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Председатель партии добавила, что созданная в парламенте временная следственная комиссия должна будет провести аудит деятельности государственных корпораций за последние шесть лет и выяснить, кто наживается на государственных финансовых потоках.

"Наша команда направит письма всем фракциям с просьбой дать свои кандидатуры для создания такой ВСК, чтобы в течение следующих месяцев проверить каждую государственную корпорацию и монополию и стать инициатором привлечения к уголовной ответственности всех, кто был вовлечен и продолжает коррупции на государственных финансовых потоках. Если этого не делает президент и вновь силовые структуры, антикоррупционные институты – надо, чтобы это начал делать парламент", - добавила Тимошенко.

Кроме того, политик считает, что нельзя медлить и с восстановлением справедливости в вопросе зарплат.

"Наша команда разработала законопроект, которым предусмотрено, что заработная плата любого чиновника в государстве должен зависеть от размера минимальной заработной платы. Мы предлагаем, чтобы разрыв между минимальной зарплатой и зарплатой чиновника самого высокого ранга в государстве был не более, чем в десять раз. Например, если сегодня минимальная заработная плата составляет 4 723 гривны, то у высшего руководителя страны заработная плата со всеми выплатами и премиями за месяц не может превышать 47 230 гривен", - подчеркнула Тимошенко .

"Батькивщина" настаивает, чтобы с рассмотрения инициатив партии об ограничении выплат чиновникам и создания ВСК началась новая сессия Верховной Рады.

"Мы должны прекратить это унижение украинского общества, когда министры, высокопоставленные чиновники, руководители корпораций поставили себе миллионные зарплаты в месяц, а у людей пенсии и заработные платы остались на минимальном уровне. Для кого-то эпоха бедности завершилась, а для кого-то эпоха бедности продолжается, и власть этот вопрос не беспокоит", - резюмировала Тимошенко.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины опубликовал данные о зарплатах состава правительства. Так, самая большая зарплата у министра внутренних дел Арсена Авакова.

Следует отметить, что зарплаты в Украине прекратили рост после достижения пика летом 2019 года.