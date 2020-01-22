Тимошенко ініціює створення ТСК з аудиту держкорпорацій

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

У партії мають намір ініціювати провеведення аудиту діяльності державних корпорацій за останні шість років

Фракція "Батьківщина" наполягає на створенні тимчасової слідчої комісії для перевірки діяльності державних корпорацій. Окрім того партія має намір внести до Верховної Ради законопроект, який би передбачав обмеження виплат чиновників десятьма мінімальними зарплатами. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час пресконференції у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Голова партії додала, що створена в парламенті тимчасова слідча комісія повинна буде провести аудит діяльності державних корпорацій за останні шість років і з'ясувати, хто наживається на державних фінансових потоках.

"Наша команда направить листи всім фракціям з проханням дати свої кандидатури для створення такої ТСК, аби протягом наступних місяців перевірити кожну державну корпорацію та монополію і стати ініціатором притягнення до кримінальної відповідальності всіх, хто був залучений і продовжує корупцію на державних фінансових потоках. Якщо цього не робить президент та новостворені силові структури, антикорупційні інститути – треба, щоб це почав робити парламент", - додала Тимошенко.

Крім того, політик вважає, що не можна зволікати і з відновленням справедливості в питанні зарплат.

"Наша команда розробила законопроект, яким передбачено, що заробітна плата будь-якого високопосадовця в державі мусить залежати від розміру мінімальної заробітної плати. Ми пропонуємо, щоб розрив між мінімальною зарплатою та зарплатою посадовця найвищого рангу в державі був не більше, ніж у десять разів. Наприклад, якщо сьогодні мінімальна заробітна плата становить 4 723 гривні, то у найвищого керівника країни заробітна плата з усіма виплатами та преміями за місяць не може перевищувати 47 230 гривень", - наголосила Тимошенко .

"Батьківщина" наполягає, аби з розгляду ініціатив партії щодо обмеження виплат чиновникам та створення ТСК розпочалася нова сесія Верховної Ради.

"Маємо припинити це приниження українського суспільства, коли міністри, високопосадовці, керівники корпорацій поставили собі мільйонні зарплати в місяць, а в людей пенсії та заробітні плати залишилися на мінімальному рівні. Для когось епоха бідності завершилась, а для когось епоха бідності продовжується, і владу це питання не турбує", - резюмувала Тимошенко.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України опублікував дані про зарплати складу уряду. Так, найбільша зарплата у міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Слід зазначити, що зарплати в Україні припинили зростання після досягнення піку влітку 2019 року.