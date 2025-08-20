UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Тимошенко і президент ЄНП Вебер обговорили результати перемовин у Вашингтоні

Фото: Юлія Тимошенко і Манфред Вебер (facebook.com/YuliaTymoshenko)
Автор: Сергій Новіков

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко обговорила з Президентом ЄНП Манфредом Вебером недавні мирні переговори у Вашингтоні та отримала запрошення виступити на Надзвичайному саміті ЄНП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook Юлії Тимошенко.

Юлія Тимошенко розповіла, що провела розмову з Президентом Європейської народної партії (ЄНП)  Манфредом Вебером. За її словами, діалог відбувся з ініціативи Вебера у рамках підготовки до Надзвичайного саміту ЄНП.

"Пан Вебер наголосив, що йому важливо почути мою позицію щодо мирного процесу та останніх переговорів у Вашингтоні. Я поділилася своїм баченням скоординованих кроків, які здатні призвести до припинення війни та встановлення справедливого миру", - заявила Тимошенко.

Вона додала, що за підсумками розмови Манфред Вебер подякував їй за аналіз ситуації та запросив виступити на Надзвичайному саміті ЄНП, у якому візьмуть участь керівництво Єврокомісії, Європарламенту та провідні європейські лідери.

Нагадаємо, президенти України та США 18 серпня домовились у Вашингтоні про зустріч Зеленського та Путіна, де будуть вирішуватися питання "обміну територій" та припинення вогню.

Докладніше про результати переговорів у Білому домі йдеться в окремому матеріалі РБК-Україна.

