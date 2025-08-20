Тимошенко и президент ЕНП Вебер обсудили результаты переговоров в Вашингтоне

Юлия Тимошенко рассказала, что провела разговор с Президентом Европейской народной партии (ЕНП) Манфредом Вебером. По ее словам, диалог состоялся по инициативе Вебера в рамках подготовки к Чрезвычайному саммиту ЕНП.

"Господин Вебер подчеркнул, что ему важно услышать мою позицию относительно мирного процесса и последних переговоров в Вашингтоне. Я поделилась своим видением скоординированных шагов, которые способны привести к прекращению войны и установлению справедливого мира", - заявила Тимошенко.

Она добавила, что по итогам разговора Манфред Вебер поблагодарил ее за анализ ситуации и пригласил выступить на Чрезвычайном саммите ЕНП, в котором примут участие руководство Еврокомиссии, Европарламента и ведущие европейские лидеры.