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Тимошенко во главе правительства способна вывести страну из кризиса - эксперт

Автор: РБК-Украина

Коалиция правящей партии с "Батькивщиной" позволит стабилизировать ситуацию в экономике, противодействовать эпидемии и быстро укрепить страну перед угрозой обострения на фронте.

Об этом написал политический эксперт Виталий Кулик для "Цензор.нет".

"В условиях кризиса, который угрожает существованию стране, ответственная власть прибегает к консолидации и формирует правительство национального единства. Отбрасываются партийные распри и создается правительство с большой буквы - субъект, который предлагает антикризисную стратегию, берет ответственность на себя за ее реализацию и получает чрезвычайные полномочия", - пишет эксперт.

По его словам, в основу антикризисной политики такого правительства должна быть положена стратегия отказа от внешнего управления и отмены антинародных реформ - медицинской, земельной, образовательной и тому подобное.

"Сегодня именно команда Тимошенко предлагает решения, которые могут стабилизировать систему. Также Тимошенко - "таран" для Зеленского в противостоянии с олигархами. К тому же она не составляет электоральной конкуренции президенту, если у последнего есть намерения продолжать политическую карьеру", - пишет Кулик.

Объединение "Слуги народа" и "Батькивщины", по его убеждению, также позволит президенту отсрочить досрочные парламентские выборы, которые из-за провала правительства Дениса Шмыгаля на всех направлениях работы становятся все вероятнее.

Ранее РБК-Украина писало, что "Слуги народа" не отрицают возможности коалиции с политической партией Тимошенко. Но огромным препятствием этому может стать различие во взглядах обеих партий.

в то же Время Юлия Тимошенко назвала три условия, при которых ее команда согласится на союз с командой президента.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныТимошенко
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