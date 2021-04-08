Тимошенко на чолі уряду здатна вивести країну з кризи, - експерт

"В умовах кризи, яка загрожує існуванню країні, відповідальна влада вдається до консолідації та формує уряд національної єдності. Відкидаються партійні чвари і створюється уряд з великої літери - суб’єкт, який пропонує антикризову стратегію, бере відповідальність на себе за її реалізацію та отримує надзвичайні повноваження", - пише експерт.

За його словами, в основу антикризової політики такого уряду має бути покладена стратегія відмови від зовнішнього управління та скасування антинародних реформ - медичної, земельної, освітньої тощо.

"На сьогодні саме команда Тимошенко пропонує рішення, які можуть стабілізувати систему. Також Тимошенко - "таран" для Зеленського в протистоянні з олігархами. До того ж вона не складає електоральної конкуренції президенту, якщо в останнього є наміри продовжувати політичну кар’єру", - пише Кулик.

Об’єднання "Слуги народу" та "Батьківщини", на його переконання, також дозволить президенту відтермінувати дострокові парламентські вибори, які через провал уряду Дениса Шмигаля на усіх напрямках роботи стають дедалі ймовірнішими.