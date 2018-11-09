Тимошенко: газ украинской добычи будет направлен на потребности людей, а тарифы уменьшены

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко отметила, что если сравнить платежки 2009 года и сегодняшние - "разница в 11 раз"

Украинский газ должен идти на нужды населения по меньшей мере по цене сниженой вдвое. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время встречи с жителями города Пологи (Запорожская область), на которую собрались несколько тысяч человек, сообщает пресс-служба партии.

По словам "Батькивщины", Украина добывает 21 млрд кубометров газа, а население потребляет - 19 млрд.

"Так почему украинский газ не отдать украинцам, а импортируемый, который куплен где-то на бирже, не отдать предпринимателям? В Конституции Украины написано, что все недра - народные", - подчеркнула она.

Тимошенко добавила, что "повышение властью Порошенко" перед этим отопительным периодом цены на газ еще на 23,5% приведет к увеличению инфляции.

"Теперь все товары, в которых будет составляющая газа, тепла и воды, также вырастут в цене", - сказала она.

Как отмечается, Тимошенко возмущена, ведь власть объясняет это решение тем, что это якобы рыночная цена.

"Какая рыночная цена? У нас абсолютная монополия, у нас один поставщик, у нас нет никакого рынка. Рыночная цена - это когда можно выбрать, когда есть конкуренция. А у нас все в одних руках. И покажите мне, где рыночная цена устанавливается постановлением правительства?", - сказала она.

Тимошенко также добавила, что "власть Порошенко за 4,5 года так и не удосужилась создать рынок газа и держит монопольную цену в 300 долларов за тысячу кубометров, выписывая людям платежки с заоблачными ценами и платя миллионные премии руководству НАК "Нафтогаз".

Тимошенко также отметила, что если сравнить платежки 2009 года и сегодняшние - "разница в 11 раз".