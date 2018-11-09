Тимошенко: газ українського видобутку буде спрямований на потреби людей, а тарифи зменшені

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко зауважила, що якщо порівняти платіжки 2009 року та сьогоднішні - "різниця в 11 разів"

Український газ має йти на потреби населення за щонайменше вдвічі нижчою ціною. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час зустрічі з мешканцями міста Пологи (Запорізька область), на яку зібралися декілька тисяч людей, повідомляє прес-служба партії.

За слвоами "Батьківщини", Україна видобуває 21 млрд кубометрів газу, а все населення споживає - 19 млрд.

"То чому український газ не віддати українцям, а імпортований, який куплений десь на біржі, не віддати підприємцям? У Конституції України ж написано, що всі надра - народні", - наголосила вона.

Тимошенко додала, що "підвищення владою Порошенка" перед цим опалювальним періодом ціни на газ ще на 23,5% призведе до збільшення інфляції.

"Тепер всі товари, у яких буде складова газу, тепла та води, також зростуть в ціні", - сказала вона.

Як зазначається, Тимошенко обурена, адже влада пояснює це рішення тим, що це нібито ринкова ціна.

"Яка ринкова ціна? У нас абсолютна монополія, у нас один постачальник, у нас немає жодного ринку. Ринкова ціна - це коли можна вибрати, коли є конкуренція. А у нас все в одних руках. І покажіть мені, де ринкова ціна встановлюється постановою уряду?", - сказала вона.

Тимошенко також додала, що "влада Порошенка за 4,5 роки так і не спромоглася створити ринок газу і тримає монопольну ціну у 300 доларів за тисячу кубометрів, виписуючи людям платіжки із захмарними цінами та сплачуючи мільйонні премії керівництву НАК "Нафтогаз".

Тимошенко також зауважила, що якщо порівняти платіжки 2009 року та сьогоднішні - "різниця в 11 разів".