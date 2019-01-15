Тимошенко: за газ власного видобутку українці платитимуть удвічі менше

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко переконана, що країні вистачає вітчизняного газу

Українці мають отримати газ власного видобутку за нижчою ціною. Про це в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявила лідер "Батьківщини", кандидат у президенти Юлія Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

Як зазначила Тимошенко, від моменту здобуття Україною незалежності та до 2014 року існував порядок, за яким український газ власного видобутку віддавали на потреби населення "за українськими цінами".

"Це було нормою, яка була затверджена постановами уряду та рішенням НАК "Нафтогазу". Банани в Еквадорі продають за цінами Німеччини? Чи лосось в Норвегії за цінами Африки? У Казахстані свій газ продають народові по 80-90 дол. за тисячу кубометрів, а нам по 305 дол. з 2014 року. Хто це придумав, хто це порахував, щоб 300% рентабельності, прибутків на рік, заробляли на людях, які мають в 16 разів нижчі доходи, ніж в Європі?", – заявила вона.

Тимошенко переконана, вітчизняного газу вистачає, адже сьогодні Україна видобуває тільки на державних підприємствах 16.4 млрд кубометрів газу, а люди на всі свої цілі (тепло, гаряча вода) використовують лише 15.8 кубометрів.

Саме тому законопроект, який поверне український газ українцям стане одним з перших, що має подати новий президент. Це також дозволить знизити ціну блакитного палива щонайменше вдвічі, причому зробити це можливо впродовж місяця, переконана Тимошенко.

“У цьому ж законопроекті буде чіткий норматив рентабельності 30%, річної прибутковості. Ми цей закон покладемо в основу ціноутворення, воно монопольне, ринку в нас нема, якщо постановою уряду встановлюється ціна на газ. Нам потрібен місяць максимум, щоб вдвічі знизити ціни на газ”, – сказала вона.

Нардеп переконана, що зниження ціни призведе до суттєвого зменшення видатків на житлово-комунальні послуги.

Реальна ціна на газ, як заявила Тимошенко з посиланням на дані бухгалтерії "Укргазвидобування", враховуючи вартість видобутку газу, якщо взяти всі податки, 30% рентабельності, транспортування і 30% прибутковості для розвитку галузі – 3,55 грн за кубометр, "а нам продають сьогодні по 8.55 грн".

Водночас, запевнила Тимошенко, найбільш незахищені верстви населення продовжать отримувати субсидії.

Нагадаємо, раніше Тимошенко заявила, що в Україні відбуваються "епохальні авантюри". За її словами, президент Петро Порошенко спільно з його афілійованими компаніями планує "привласнити українську ГТС".