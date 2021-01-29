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Тимошенко: газ должен стоить 3 грн - все, что выше, власть "кладет в карман"

Автор: РБК-Украина

Чтобы снизить цену на газ до трех гривен, нужно принять законопроект №1177, подготовленный "Батькивщина". Он установит, что украинский газ должен идти на нужды граждан, с рентабельностью не выше 30%.

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Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире "Украинского радио".

"Это - реальное снижение тарифов. Важно также, чтобы газ, закачанный летом в государственные газовые хранилища, продавался людям по цене, по которой был закачан - с учетом хранения, транспортировки и НДС. В таком случае он также будет стоить не больше трех гривен", - заявила Тимошенко.

Политик уверена, что власть не идет на настоящее снижение тарифов, потому что заинтересована в коррупционных схемах, и каждую гривну, которую люди переплачивают за газ, монополисты кладут в свои карманы.

"Если парламент за это не проголосует, это будет означать, что эта власть не способна установить справедливые тарифы. Потому что для этого достаточно трех вещей - политической воли, стремление к справедливости и двух недель работы. Любая власть, которая придет и будет справедливо относиться к людям, за две недели сможет решить этот вопрос. А парламент может решить уже сегодня", - заверила Тимошенко.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко предложила план решения "тарифного" кризиса. Он предусматривает направление на нужды населения газа из подземных хранилищ по цене закупки и газа собственной добытую. Это, по расчетам "Батькивщины" позволит снизить тарифы в три раза.

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