Тимошенко: газ має коштувати 3 грн - усе, що вище, влада "кладе в кишеню"

Щоб знизити ціну газ до трьох гривень, потрібно ухвалити законопроект №1177, підготовлений "Батьківщина". Він встановить, що український газ має йти на потреби громадян, з рентабельністю не вище 30%.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі "Українського радіо".

"Це - реальне зниження тарифів. Важливо також, щоб газ, закачаний влітку в державні газові сховища, продавався людям за ціною, за якою був закачаний - з урахуванням зберігання, транспортування та ПДВ. В такому випадку він також коштуватиме не більше трьох гривень", - заявила Тимошенко.

Політик впевнена, що влада не йде на справжнє зниження тарифів, бо зацікавлена в корупційних схемах, і кожну гривню, яку люди переплачують за газ, монополісти кладуть до своїх кишень.

"Якщо парламент за це не проголосує, це означатиме, що ця влада не здатна встановити справедливі тарифи. Бо для цього насправді досить трьох речей - політичної волі, прагнення справедливості та двох тижнів роботи. Будь-яка влада, яка прийде та буде справедливо ставитися до людей, за два тижні зможе розв’язати це питання. А парламент може вирішити вже сьогодні", - запевнила Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко запропонувала план розв’язання "тарифної" кризи. Він передбачає скерування на потреби населення газу із підземних сховищ за ціною закупки та газу власного видобуту. Це, за розрахунками "Батьківщини" дозволить знизити тарифи втричі.