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Тимошенко: на этой неделе власть планирует окончательно лишить украинцев земли

Автор: РБК-Украина

Включенные на этой неделе в повестку дня Верховной рады законопроекты не помогают бороться с COVID-19, не вводят страховую медицину и не снижают тарифы. Они окончательно лишают украинцев земли.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления в парламенте.

Особое беспокойство, по ее словам, вызывает законопроект №2194, к которому народные депутаты уже внесли тысячи правок.

"Этот документ уничтожает понятие "особо ценные земли", ведь законопроектом устраняются положения Земельного кодекса, которым запрещалось снимать один метр верхнего слоя земли. А я напомню, что плодородные земли - это как раз и есть один метр грунта, 40 сантиметров - это черноземы. 1% гумуса формируется 100 лет, а у нас его 4-6%", - заявила Тимошенко.

По ее мнению, данный законопроект продолжает стратегию власти по распродажи земли иностранцам и ставит точку на украинском фермерстве.

"С 1991 по 1997 год фермерам бесплатно отдавали земли по 50 гектаров, и на этом держится наше фермерство. Этим законопроектом у фермеров будут забирать земли, если они не найдут деньги, чтобы за нее заплатить. По сути этот закон уничтожает украинскую независимость, суверенитет и лишает украинцев права на жизнь", - добавила Тимошенко.

Напомним, в начале декабря 2020 года Верховная рада отправила на доработку законопроект №2194, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Такое решение поддержали 260 парламентариев.

В середине ноября прошлого года Рада приняла этот закон за основу.

Как писало РБК-Украина, глава комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский заявил, что вопрос распоряжение госземлями урегулируют в законопроекте №2194.

Кроме того, в Украине разрешили продажу земли через интернет на электронных аукционах. ВР рекомендуют принять во втором чтении законопроект №2195.

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Новости Украины ТимошенкоБатькивщиназемельная реформа
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