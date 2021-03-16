Тимошенко: на этой неделе власть планирует окончательно лишить украинцев земли

Особое беспокойство, по ее словам, вызывает законопроект №2194, к которому народные депутаты уже внесли тысячи правок.

"Этот документ уничтожает понятие "особо ценные земли", ведь законопроектом устраняются положения Земельного кодекса, которым запрещалось снимать один метр верхнего слоя земли. А я напомню, что плодородные земли - это как раз и есть один метр грунта, 40 сантиметров - это черноземы. 1% гумуса формируется 100 лет, а у нас его 4-6%", - заявила Тимошенко.

По ее мнению, данный законопроект продолжает стратегию власти по распродажи земли иностранцам и ставит точку на украинском фермерстве.

"С 1991 по 1997 год фермерам бесплатно отдавали земли по 50 гектаров, и на этом держится наше фермерство. Этим законопроектом у фермеров будут забирать земли, если они не найдут деньги, чтобы за нее заплатить. По сути этот закон уничтожает украинскую независимость, суверенитет и лишает украинцев права на жизнь", - добавила Тимошенко.