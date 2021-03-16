Тимошенко: цього тижня влада планує остаточно позбавити українців землі

Особливе занепокоєння, за її словами, викликає законопроект №2194, до якого народні депутати вже внесли тисячі правок.

"Цей документ знищує поняття "особливо цінні землі", адже законопроектом усувається положення Земельного кодексу, яким заборонялося знімати один метр верхнього шару землі. А я нагадаю, що родючі землі - це якраз і є один метр ґрунту, 40 сантиметрів - це чорноземи. 1% гумусу формується 100 років, а у нас його 4-6%", - заявила Тимошенко.

На її думку, вказаний законопроект продовжує стратегію влади щодо розпродажу землі іноземцям і ставить крапку на українському фермерстві.

"З 1991 по 1997 рік фермерам безкоштовно віддавали землі по 50 гектарів, і на цьому тримається наше фермерство. Цим законопроєктом у фермерів будуть забирати землі, якщо вони не знайдуть гроші, щоб за неї заплатити. По суті цей закон нищить українську незалежність, суверенітет і позбавляє українців права на життя", - додала Тимошенко.