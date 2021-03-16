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Тимошенко: цього тижня влада планує остаточно позбавити українців землі

Автор: РБК-Україна

Включені цього тижня до порядку денного Верховної ради законопроекти не допомагають боротися з COVID-19, не запроваджують страхову медицину та не знижують тарифи. Вони остаточно позбавляють українців землі.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час виступу у парламенті.

Особливе занепокоєння, за її словами, викликає законопроект №2194, до якого народні депутати вже внесли тисячі правок.

"Цей документ знищує поняття "особливо цінні землі", адже законопроектом усувається положення Земельного кодексу, яким заборонялося знімати один метр верхнього шару землі. А я нагадаю, що родючі землі - це якраз і є один метр ґрунту, 40 сантиметрів - це чорноземи. 1% гумусу формується 100 років, а у нас його 4-6%", - заявила Тимошенко.

На її думку, вказаний законопроект продовжує стратегію влади щодо розпродажу землі іноземцям і ставить крапку на українському фермерстві.

"З 1991 по 1997 рік фермерам безкоштовно віддавали землі по 50 гектарів, і на цьому тримається наше фермерство. Цим законопроєктом у фермерів будуть забирати землі, якщо вони не знайдуть гроші, щоб за неї заплатити. По суті цей закон нищить українську незалежність, суверенітет і позбавляє українців права на життя", - додала Тимошенко.

Нагадаємо, на початку грудня 2020 року Верховна рада відправила на доопрацювання законопроект №2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів в комунальну власність. Таке рішення підтримали 260 парламентаріїв.

В середині листопада минулого року Рада прийняла цей закон за основу.

Як писало РБК-Україна, глава комітету з питань аграрної політики Микола Сольський заявив, що питання розпорядження держземлями врегулюють у законопроекті №2194.

Крім того, в Україні дозволити продаж землі через інтернет на електронних аукціонах. ВР рекомендують схвалити в другому читанні законопроект №2195.

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Новини України ТимошенкоБатьківщиназемельна реформа
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