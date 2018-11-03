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Тимошенко: единство украинцев - главный залог успеха государства

Новости » Политика    03.11.2018 - 18:14
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко отметила, что современные украинцы должны объединиться ради государства

Современные украинцы должны объединиться ради государства, как это делали патриоты сто лет назад. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на праздновании столетия Буковинского вече в Черновцах, сообщает пресс-служба партии.

"Сегодня вся патриотическая Украина празднует столетие Буковинского вече. Это величественное событие. Мне жаль, что век установления нашей государственности и независимости, который находится на уровне с такими событиями, как Акт Воссоединения, Четвертый Универсал Украинской Центральной Рады, создания ЗУНР, не празднует вся Украина. Ведь на самом деле - это общенациональный праздник. Я убеждена, что Ноябрьский чин, Буковинское вече очень скоро превратятся в общенациональные праздники", - отметила Тимошенко на многотысячной встрече с жителями области.

Тимошенко напомнила, что сто лет назад, именно в этот день, буковинские украинцы на своем вече четко и очень патриотично сказали, что они "хотят быть частью единой целостной Украины".

Тимошенко также обратила внимание на то, что историческое решение об объединении с Украиной принималось на вече. Тимошенко выразила уверенность в том, что в современной Украине влияние общественности на принятие государственных решений будет таким же сильным и непосредственным.

"Если мы хотим изменить страну, мы должны изменить Конституцию", - сказала Тимошенко.

Тимошенко объяснила, что принцип подлинного народовластия заложен в проекте Новой народной Конституции, который после президентских выборов новый глава государства вынесет на утверждение всенародным референдумом.

За вклад в развитие независимой и целостной государства лидер "Батькивщины" получила памятный знак, изготовленный к столетию Буковинского вече.

Как отмечается, в юбилей решающих для украинской государственности событий Юлия Тимошенко находилась на Западной Украине - во Львовской области и на Буковине.

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