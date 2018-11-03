Тимошенко: єдність українців - головна запорука успіху держави

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко зазначила, що сучасні українці мають єднатися заради держави

Сучасні українці мають єднатися заради держави, як це робили патріоти сто років тому. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко на святкуванні сторіччя Буковинського віча у Чернівцях, повідомляє прес-служба партії.

"Сьогодні вся патріотична Україна святкує сторіччя Буковинського віча. Це велична подія. Мені шкода, що століття встановлення нашої державності та незалежності, яке стоїть на рівні з такими подіями, як Акт Злуки, Четвертий Універсал Української Центральної Ради, створення ЗУНР, не святкує вся Україна. Бо насправді - це загальнонаціональне свято. Я переконана, що Листопадовий чин, Буковинське віче дуже скоро перетворяться в загальнонаціональні свята", - зазначила Тимошенко на багатотисячній зустрічі з мешканцями області.

Тимошенко нагадала, що сто років тому, саме в цей день, буковинські українці на своєму віче чітко та дуже патріотично сказали, що вони "хочуть бути частиною єдиної цілісної України".

Тимошенко також звернула увагу на те, що історичне рішення про об’єднання з Україною ухвалювалося на віче. Тимошенко висловила впевненість в тому, що в сучасній Україні вплив громадськості на ухвалення державних рішень буде так само сильним і безпосереднім.

"Якщо ми хочемо змінити країну, ми маємо змінити Конституцію", - сказала Тимошенко.

Тимошенко пояснила, що принцип справжнього народовладдя закладений у проекті Нової народної Конституції, який після президентських виборів новий глава держави винесе на затвердження всенародним референдумом.

За внесок у розбудову незалежної та цілісної держави лідер "Батьківщини" отримала пам’ятний знак, виготовлений до сторіччя Буковинського віча.

Як зазначається, в ювілей вирішальних для української державності подій Юлія Тимошенко перебувала на Західній Україні - у Львівській області та на Буковині.