Тимошенко: дело Семочко подтверждает фальшивый патриотизм власти

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко прокомментировала российское гражданство у родственников Семочко

Российское гражданство у родственников первого заместителя председателя Службы внешней разведки Сергея Семочко – еще одно подтверждение ложного, искаженного "патриотизма" современной власти. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

"Вопреки клятвенним заверениям власти, что Семочко – патриот, профессионал и один из самых порядочных людей в целом мире, в конечном итоге выясняется, что ближайшие родственники этого деятеля таки с российскими паспортами. То есть – с российским гражданством, приобретенным в то время, когда твоя страна ведет войну с врагом, с той же Россией. Феноменально!", – написала она.

Она обратила внимание на то, что речь идет не о рядовом чиновнике, а о человеке, который непосредственно причастен к высшей государственной безопасности Украины.

"Беда украинской государственной политики в том, что у нас всегда личная преданность политической челяди ценнее чести и совести. Поэтому власть будет защищать любую мерзость, если она верно служит "семье". Это основа государственной коррупции", – отметила политик.

По словам Тимошенко, власть в лице Порошенко только "на словах неистово любит Украину, бьет себя в грудь, пафосно кланяется на парадах, а на самом деле – вредит государству, не уважает его и не заботится о нем".

Для них государство – это бизнес", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

Учитывая скандал с российским гражданством семьи Семочко, Тимошенко посоветовала президенту снять с рекламных бордов любые упоминания об армии.

"Не позорьте украинскую армию! Да и "веру с языком" тоже лучше снять. Пусть останется только это: "Мы идем своим путем". Своим путем и идите – путем бесчестия и позора", – подытожила она.