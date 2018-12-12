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Тимошенко: справа Семочка доводить фальшивий патріотизм влади

Новини » Політика    12.12.2018 - 12:12
Тимошенко: справа Семочка доводить фальшивий патріотизм влади
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко прокоментувала російське громадянство у родичів Семочка

Російське громадянство у родичів першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка – ще одне підтвердження фальшивого, спотвореного "патріотизму" сучасної влади. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

Тимошенко: справа Семочка доводить фальшивий патріотизм влади

"Всупереч клятвенним запевненням влади, що Семочко – патріот, професіонал і одна з найпорядніших людей у цілому світі, зрештою з’ясовується, що найближчі родичі цього діяча таки з російськими паспортами. Тобто – з російським громадянством, набутим в той час, коли твоя країна веде війну з ворогом, з тією самою Росією. Феноменально!", – написала вона.

Вона звернула увагу на те, що мова йде не про пересічного чиновника, а про людину, яка безпосередньо причетна до питань вищої державної безпеки України.

"Біда української державної політики в тому, що у нас завжди особиста відданість політичної челяді цінніша за честь та совість. Тому влада захищатиме будь-яку мерзоту, якщо вона вірно служить "родині". Це основа державної корупції", – зазначила політик.

За словами Тимошенко, влада в особі Порошенка лише "на словах несамовито любить Україну, б’є себе в груди, пафосно кланяється на парадах, а насправді – шкодить державі, не поважає її та не дбає про неї".

"Для них держава – це бізнес", – наголосила лідер "Батьківщини".

З огляду на скандал з російським громадянством родини Семочка, Тимошенко порадила президенту зняти з рекламних бордів будь-які згадки про армію.

"Не ганьбіть українське військо! Та й "віру з мовою" теж краще зняти. Хай лишиться тільки оте: "Ми йдемо своїм шляхом". Своїм шляхом і йдіть – шляхом безчестя та ганьби", – підсумувала вона.

 

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