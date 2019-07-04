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Тимошенко: не дадим распродать землю и создадим условия для развития села

Новости » Политика    04.07.2019 - 14:39
Тимошенко: не дадим распродать землю и создадим условия для развития села
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко считает, что необходимо изменить политику Нацбанка и предоставлять кредиты под 2-5% годовых

Защитить землю от распродажи и права крестьян, предоставить адекватные условия для кредитования, увеличить количество фермерских хозяйств до уровня Польши и открыть собственный рынок продуктов - это путь развития агросектора Украины. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время встречи с аграриями в Киеве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Лидер "Батькивщины" убеждена, земля - уникальный потенциал для создания среднего класса в Украине. Именно поэтому это направление должно реализовываться четко.

Прежде всего, отметила председатель партии, нам надо сделать так, чтобы с единоличников рождались фермеры, а из них - мощные сельхозпроизводители, а сельхозпроизводители чувствовали себя комфортно: "Такой эволюционный ряд приведет нас к результату Польши, где насчитывается 2-2,5 млн фермерских хозяйств (когда в Украине только 20-30 тыс.)".

Также для развития агросектора государство должно оказывать максимальную поддержку фермеров и малых, и средних сельхозпредприятий. В частности, речь идет о правовой защите земли крестьян и предоставлении адекватных условий для кредитования на развертывание производства.

Так, заверила Тимошенко, необходимо изменить политику Нацбанка и предоставлять кредиты под 2-5% годовых, как в Европе, а не 20%, как есть сейчас у нас, и не под залог, а под страховку.

Следующие шаги для развития отрасли - единый налог на гектар земли, а также переход от сырьевой к переработанной продукции.

И последнее, что нужно, - продлить мораторий на рынок земли: "Если сейчас новый парламент отменит мораторий на продажу земли и запустит дикий рынок, то пойдет массовая скупка земли для спекулятивных целей".

Тимошенко предостерегла, что ее команда сделает все, чтобы донести эту информацию и уберечь от распродажи земли партиям "Слуга народа" и "Голос".

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