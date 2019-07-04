Тимошенко: не дамо розпродати землю та створимо умови для розвитку cела

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко вважає, що необхідно змінити політику Нацбанку і надавати кредити під 2-5% річних

Захистити землю від розпродажу і права селян, надати адекватні умови для кредитування, збільшити кількість фермерських господарств до рівня Польщі та відкрити власний ринок продуктів - це шлях розвитку агросектору України. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила під час зустрічі з аграріями у Києві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Лідер "Батьківщини" переконана, земля - унікальний потенціал для створення середнього класу в Україні. Саме тому цей напрямок має реалізовуватися чітко.

Насамперед, зазначила голова партії, нам треба зробити так, щоб з одноосібників народжувались фермери, а з них - потужні сільгоспвиробники, а сільгоспвиробники почували себе комфортно: "Такий еволюційний ряд приведе нас до результату Польщі, де налічується 2-2,5 млн фермерських господарств (коли в Україні лише 20-30 тис.)".

Також для розвитку агросектору держава має надавати максимальну підтримку фермерів і малих та середніх сільгосппідприємств. Зокрема, йдеться про правовий захист землі селян та надання адекватних умов для кредитування на розгортання виробництва.

Так, запевнила Тимошенко, треба змінити політику Нацбанку і надавати кредити під 2-5% річних, як у Європі, а не 20%, як є зараз у нас, і не під заставу, а під страховку.

Наступні кроки для розвитку галузі - єдиний податок на гектар землі, а також перехід від сировинної до переробленої продукції.

І останнє, що потрібно, - продовжити мораторій на ринок землі: "Якщо зараз новий парламент скасує мораторій на продаж землі і запустить дикий ринок, то йтиме масова скупка земля для спекулятивних цілей".

Тимошенко застерегла, що її команда зробить все, щоб донести цю інформацію і вберегти від розпродажу землі партіям "Слуга народу" та "Голос".