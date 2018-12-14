Тимошенко: мы не дадим никому забыть Будапештский меморандум

Фото: Юлия Тимошенко （пресс-служба）

Тимошенко обещает усилить международные переговоры относительно возврата мира

После прихода к власти лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко усилит международные переговоры о возвращении мира в Украину благодаря более углубленному формата - ”Будапешт плюс”. Об этом она заявила во время программы ”Право на власть” на телеканале ”1+1”, сообщает пресс-служба “Батькивщины”.

По ее словам, вернуть мир в Украину - это очень ответственная вещь. Именно поэтому нашему государству нужно немедленно перейти к Будапештскому формату и посадить за стол переговоров те страны, которые давали нам в 1994 году фундаментальные гарантии безопасности в обмен на отказ украинцев от третьего по мощности ядерного потенциала в мире.

”Почему, когда мы имеем в руках этот меморандум, где прямо написано: первый шаг агрессии против Украины и лидеры стран-гарантов обязаны сесть за стол переговоров и прекратить войну, это до сих пор не сделано? Потому что за спиной у Украины идут нечестные договоренности, за нашей спиной разрушают страну. И зарабатывают миллиарды на войне: там идет мощная контрабанда, наркотрафики, нет налогообложения”, - возмутилась она и добавила, что торговля с оккупированными территориями стала самым прибыльным бизнесом, в частности для украинской власти.

Тимошенко также отметила, что Будапештский меморандум - неотъемлемая часть мирового порядка, международного права.

”Новый президент должен жить, действовать и защищать страну с международным правом, которое существует и подписано президентами других стран - США, Великобритания, Франция, Китай, РФ. Если мы ответственны, мы никому не дадим забыть Будапештский меморандум и замолчать его”, - подытожила Юлия Тимошенко.