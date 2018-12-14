Тимошенко: ми нікому не дамо забути Будапештський меморандум

Фото: Юлія Тимошeнко （прeс-служба）

Тимошeнко обіцяє посилити міжнародні пeрeговори щодо повeрнeння миру

Після приходу до влади лідeр “Батьківщини” Юлія Тимошенко посилить міжнародні переговори щодо повернення миру в Україну завдяки більш поглибленому формату - ”Будапешт плюс”. Про це вона заявила під час програми ”Право на владу” на телеканалі ”1+1”, повідомляє прeс-служба “Батьківщини”.

За її словами, повернути мир в Україну - це дуже відповідальна річ. Саме тому нашій державі потрібно негайно перейти до Будапештського формату та посадити за стіл переговорів ті країни, які давали нам у 1994 році фундаментальні гарантії безпеки в обмін на відмову українців від третього за потужністю ядерного потенціалу у світі.

”Чому, коли ми маємо в руках цей меморандум, де прямо написано: перший крок агресії проти України - і лідери країн-гарантів зобов’язані сісти за стіл переговорів і припинити війну, це досі не зроблено? Тому що за спиною в України йдуть нечесні домовленості, за нашою спиною руйнують країну. І заробляють мільярди на війні: там йде потужна контрабанда, наркотрафіки, немає оподаткування”, - обурилася вона та додала, що торгівля з окупованими територіями стала найприбутковішим бізнесом, зокрема для української влади.

Тимошeнко також зазначила, що Будапештський меморандум - невід’ємна частина світового порядку, міжнародного права.

”Новий президент має жити, діяти та захищати країну за міжнародним правом, яке існує і підписане президентами інших країн - США, Великобританія, Франція, Китай, РФ. Якщо ми відповідальні, ми нікому не дамо забути Будапештський меморандум і замовчати його”, - підсумувала Юлія Тимошенко.