ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Тимошенко: ми нікому не дамо забути Будапештський меморандум

Новини » Політика    14.12.2018 - 10:18
Тимошенко: ми нікому не дамо забути Будапештський меморандум
Фото: Юлія Тимошeнко （прeс-служба）

Тимошeнко обіцяє посилити міжнародні пeрeговори щодо повeрнeння миру

Після приходу до влади лідeр “Батьківщини” Юлія Тимошенко посилить міжнародні переговори щодо повернення миру в Україну завдяки більш поглибленому формату - ”Будапешт плюс”. Про це вона заявила під час програми ”Право на владу” на телеканалі ”1+1”, повідомляє прeс-служба “Батьківщини”.

За її словами, повернути мир в Україну - це дуже відповідальна річ. Саме тому нашій державі потрібно негайно перейти до Будапештського формату та посадити за стіл переговорів ті країни, які давали нам у 1994 році фундаментальні гарантії  безпеки в обмін на відмову українців від третього за потужністю ядерного потенціалу у світі.

”Чому, коли ми маємо в руках цей меморандум, де прямо написано: перший крок агресії проти України - і лідери країн-гарантів зобов’язані сісти за стіл переговорів і припинити війну, це досі не зроблено? Тому що за спиною в України йдуть нечесні домовленості, за нашою спиною руйнують країну. І заробляють мільярди на війні: там йде потужна контрабанда, наркотрафіки, немає оподаткування”, - обурилася вона та додала, що торгівля з окупованими територіями стала найприбутковішим бізнесом, зокрема для української влади.

Тимошeнко також зазначила, що Будапештський меморандум - невід’ємна частина світового порядку, міжнародного права.

”Новий президент має жити, діяти та захищати країну за міжнародним правом, яке існує і підписане президентами інших країн - США, Великобританія, Франція, Китай, РФ. Якщо ми відповідальні, ми нікому не дамо забути Будапештський меморандум і замовчати його”, - підсумувала Юлія Тимошенко.

Тимошенко: першим рішенням новий президент знизить ціну на газ для населення Дубіль: через реформу МОЗ пацієнти без грошей потраплятимуть до лікарів останніми
Новини України БатьківщинаТимошенко Юлія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся