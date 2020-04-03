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Тимошенко: мы будем бороться за то, чтобы земельный закон не вступил в силу

Новости » Политика     03.04.2020 - 10:31
Тимошенко: мы будем бороться за то, чтобы земельный закон не вступил в силу
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

"Батькивщина" призывает парламент отменить законопроект о рынке земли

Партия "Батькивщина" призывает Верховную раду и президента отменить законопроект о рынке земли, который был принят с нарушением регламента, иначе все, кто был причастен к этому решению - будут отвечать перед судом. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "1+1".

"Во время голосования мы четко увидели те команды и фракции, которые реально работают по заказу глобальных финансовых корпораций. И мы увидели, что парламентом, к сожалению, руководят не украинцы, а глобальные финансовые спекулянты, которые уже почувствовали, что получили контроль над Украиной. Но мы этого так просто не оставим. Закон о распродаже земли, который будет подписан президентом, не будет действовать - мы приложим к этому все усилия", - заявила Тимошенко.

Тимошенко подчеркнула, что совместно с командой "Батькивщины" всеми законными методами будет бороться за то, чтобы земельный закон не вступил в силу.

"Фракция "Батькивщина" подала проект постановления, которым остановила подписание президентом закона о землю. Если президент его подпишет - наша команда готова делать представление в Конституционный суд. Мы также подаем обращение в НАПК против всех, кто был участником этой аферы. Никто не уйдет от ответственности. Землю вернем людям, а причастные к принятию закона будут отвечать согласно Уголовному кодексу", - добавила Тимошенко.

Напомним, в Верховной раде Украины заблокировали подписание законопроекта о рынке земли, принятого парламентом в ночь на 31 марта.

Как писало РБК-Украина ранее, в ночь на 31 марта Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли. За принятие документа проголосовали 259 нардепов.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что принятие закона о рынке земли является весомым толчком для развития экономики, фермерства, аграрного комплекса.

В Раду внесли уже более 10 постановлений об отмене закона о рынке земли "Батькивщина" требует парламент рассмотреть постановление об отмене закона о рынке земли
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