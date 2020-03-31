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Шмыгаль назвал принятие закона о рынке земли толчком для развития экономики и фермерства

Новости » Политика     31.03.2020 - 02:12
Шмыгаль назвал принятие закона о рынке земли толчком для развития экономики и фермерства
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Премьер поприветствовал принятие закона

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что принятие закона о рынке земли является весомым толчком для развития экономики, фермерства, аграрного комплекса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Шмыгаля.

Глава правительства поприветствовал поддержание закона "Об обороте земли" народными депутатами.

"Снятие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения - это весомый толчок для развития экономики, фермерства, аграрного комплекса в Украине. Приветствую решение Верховной рады!", - написал он.

Напомним, 31 марта Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли. Документ вступит в силу с 1 июля 2021 года. Первые два года землю смогут покупать только физические лица-граждане Украины и не более 100 гектаров в одни руки.

РБК-Украина писало, что "за" проголосовали 259 парламентариев, против - 24, воздержались - 3, не голосовали - 29. Фракция "Слуга народа" отдала 206 голосов (из 213 присутствующих), "Европейская солидарность" - 23 голоса (из 24 присутствующих), "Голос" - 13 (все присутствующие), депутатская группа "Доверие" - 12 (из 13 присутствующих).

При этом 5 голосов закон получил от внефракционных. Вместе с тем фракции ОПЗЖ, "Батькивщина" и депутатская группа "За мабутнє" не поддержали принятие закона ни одним голосом.

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