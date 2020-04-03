Тимошенко: ми будемо боротися за те, щоб земельний закон не набув чинності

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

"Батьківщина" закликає парламент скасувати законопроект про ринок землі

Партія "Батьківщина" закликає Верховну раду та президента скасувати законопроект про ринок землі, який було ухвалено з порушенням регламенту, інакше усі, хто був причетний до цього рішення - відповідатимуть перед судом. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу "1+1".

"Під час голосування ми чітко побачили ті команди та фракції, які реально працюють на замовлення глобальних фінансових корпорацій. І ми побачили, що парламентом, на жаль, керують не українці, а глобальні фінансові спекулянти, які вже відчули, що отримали контроль над Україною. Але ми цього так просто не залишимо. Закон про розпродаж землі, який буде підписано президентом, не діятиме - ми докладемо до цього всіх зусиль", - заявила Тимошенко.

Тимошенко наголосила, що спільно з командою "Батьківщини" усіма законними методами буде боротися за те, щоб земельний закон не набув чинності.

"Фракція "Батьківщина" подала проект постанови, яким зупинила підписання президентом закону про землю. Якщо президент його таки підпише - наша команда готова робити подання до Конституційного суду. Ми також подаємо звернення в НАЗК проти всіх, хто був учасником протягування цієї афери. Ніхто не ухилиться від відповідальності. Землю повернемо людям, а причетні до протягування закону відповідатимуть згідно з Кримінальним кодексом", - додала Тимошенко.

Нагадаємо, у Верховній раді України заблокували підписання законопроекту про ринок землі, прийнятого парламентом у ніч на 31 березня.

Як писало РБК-Україна раніше, в ніч на 31 березня Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі. За прийняття документа проголосували 259 нардепів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що прийняття закону про ринок землі є вагомим поштовхом для розвитку економіки, фермерства, аграрного комплексу.