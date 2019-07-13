Тимошенко: у "Батькивщины" есть четкий и эффективный план

Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

"Батькивщина" готова показать результат в кратчайшие сроки

Команда "Батькивщины" имеет четкий и эффективный план, как поднимать страну и готова вместе с президентом показать результат в кратчайшие сроки. Об этом Юлия Тимошенко заявила в эфире телеканала "Украина", передает РБК-Украина.

Лидер "Батькивщины" в очередной раз напомнила, что внеочередные парламентские выборы дадут возможность народу избрать не только депутатов, но и правительство, и премьера.

"Зная, в какой тяжелой ситуации находится страна, я верю в то, что мы сможем поднять страну на ноги. Если бы я в это не верила, то ушла бы из политики", – подытожила она.