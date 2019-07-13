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Тимошенко: "Батьківщина" має чіткий та ефективний план

Новини » Політика    13.07.2019 - 10:36
Тимошенко: "Батьківщина" має чіткий та ефективний план
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

"Батьківщина" готова показати результат у найкоротші терміни

Команда "Батьківщини" має чіткий та ефективний план, як піднімати країну і готова разом з президентом показати результат у найкоротші терміни. Про це Юлія Тимошенко заявила в ефірі телеканалу "Україна", передає РБК-Україна.

Лідер "Батьківщини" вкотре нагадала, що позачергові парламентські вибори дадуть можливість народу обрати не лише депутатів, а ще й уряд і прем’єра.

"Знаючи, у якій тяжкій ситуації знаходиться країна, я вірю в те, що ми зможемо підняти країну на ноги. Якби я в це не вірила, то пішла б з політики", – підсумувала вона.

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