ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Тимошенко: "Батькивщина" проголосовала за бюджет, чтобы доработать его ко второму чтению

Киев, Четверг 05 ноября 2020 15:08
Тимошенко: "Батькивщина" проголосовала за бюджет, чтобы доработать его ко второму чтению
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

"Батькивщина" проголосовала за проект бюджета-2021, чтобы доработать его на пользу людей ко второму чтению.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время обсуждения в парламенте проекта бюджета.

Она подчеркнула, что нужно прекратить политические ссоры и выяснения отношений и дать еще один шанс на единение в интересах людей.

"Каждый депутат знает, что страна находится в крайне кризисном состоянии. Поэтому сейчас сыпать цифрами, показывать дефициты бюджета нет необходимости", - заявила Тимошенко.

По ее словам, проект требует существенных изменений, однако власть упустила столько времени, что лучше всего эти изменения внести уже во время следующего чтения, чтобы успеть принять бюджет вовремя.

"Попробуем еще раз в первом чтении все вместе, всем парламентом проголосовать, но ко второму чтению представить тот бюджет, который даст шанс стране, который даст шанс каждому человеку. Потому что кризис не у Зеленского, а кризис - у каждого гражданина Украины. Или мы сейчас это сделаем, или следующий бюджет страны будет просто смертельным", - отметила Юлия Тимошенко.

Отметим, 5 ноября Верховная рада поддержала в первом чтении проект государственного бюджета на 2021 год. "За" проголосовали 275 народных депутатов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Тимошенкобюджет

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь