Тимошенко: "Батькивщина" проголосовала за бюджет, чтобы доработать его ко второму чтению

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

"Батькивщина" проголосовала за проект бюджета-2021, чтобы доработать его на пользу людей ко второму чтению.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время обсуждения в парламенте проекта бюджета.

Она подчеркнула, что нужно прекратить политические ссоры и выяснения отношений и дать еще один шанс на единение в интересах людей.

"Каждый депутат знает, что страна находится в крайне кризисном состоянии. Поэтому сейчас сыпать цифрами, показывать дефициты бюджета нет необходимости", - заявила Тимошенко.

По ее словам, проект требует существенных изменений, однако власть упустила столько времени, что лучше всего эти изменения внести уже во время следующего чтения, чтобы успеть принять бюджет вовремя.

"Попробуем еще раз в первом чтении все вместе, всем парламентом проголосовать, но ко второму чтению представить тот бюджет, который даст шанс стране, который даст шанс каждому человеку. Потому что кризис не у Зеленского, а кризис - у каждого гражданина Украины. Или мы сейчас это сделаем, или следующий бюджет страны будет просто смертельным", - отметила Юлия Тимошенко.

Отметим, 5 ноября Верховная рада поддержала в первом чтении проект государственного бюджета на 2021 год. "За" проголосовали 275 народных депутатов.