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Тимошенко: "Батьківщина" проголосувала за бюджет, щоб доопрацювати його до другого читання

Київ, Четвер 05 листопада 2020 15:08
Тимошенко: "Батьківщина" проголосувала за бюджет, щоб доопрацювати його до другого читання
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

"Батьківщина" проголосувала за проект бюджету-2021, щоб доопрацювати його на користь людей до другого читання.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час обговорення в парламенті проекту бюджету.

Вона наголосила, що потрібно припинити політичні сварки та з’ясування стосунків і дати ще один шанс на єднання в інтересах людей.

"Кожен депутат сьогодні знає, що країна перебуває у вкрай кризовому стані. Тому зараз сипати цифрами, показувати дефіцити бюджету немає потреби", - заявила Тимошенко.

За її словами, проект потребує суттєвих змін, проте влада згаяла стільки часу, що найкраще ці зміни внести вже під час наступного читання, щоб встигнути ухвалити бюджет вчасно.

"Спробуємо ще раз в першому читанні всі разом, усім парламентом проголосувати, але до другого читання подати той бюджет, який дасть шанс країні, який дасть шанс кожній людині. Бо криза не у Зеленського, а криза - у кожного громадянина України. Або ми зараз це зробимо, або наступний бюджет для країни буде просто смертельним", - зауважила Юлія Тимошенко.

Зазначимо, 5 листопада Верховна рада підтримала у першому читанні проект державного бюджету на 2021 рік. "За" проголосували 275 народних депутатів.

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