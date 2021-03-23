Тимошенко: "Батькивщина" продолжит борьбу за украинскую землю

"Земельный пакет содержит три закона. Первый они уже приняли, и он вступает в силу 1 июля. Второй они проталкивают сейчас, чтобы земля продавалась без каких-либо ограничений и без участия государства. А третий будет предусматривать продажу земли через аукционы, что гарантирует бесперспективное соревнование украинских фермеров с глобальными банками", - заявила Тимошенко.

По ее словам, на прошлой неделе в Верховной раде рассматривались правки к законопроекту 2194, который вносит в Земельный кодекс Украины 5 особо опасных изменений.

"Изменениями в Земельный кодекс они снимают ряд важных запретов. Государство полностью устраняется от любого влияния на продажи земли, а также контроля за ее использование. Даже смена целевого назначения будет осуществляться собственником земли, а не государством. Отменяется запрет на продажу земли иностранцам. Отменяется понятие "особо ценные земли", что позволит распродавать наше национальное достояние - леса, водоемы, природные заповедники. Зато разрешается снимать верхний слой плодородного грунта. Это трагический закон, который окончательно добивает нашу землю, поэтому "Батькивщина" и внесла тысячи правок к нему", - добавила Тимошенко.

По ее мнению, лучший путь развития сельского хозяйства предложила ООН, признав приоритетом десятилетия развитие семейного фермерства. Но этому будет предшествовать серьезная борьба ради защиты украинской земли.

"Надо не допустить принятия этих законов в Верховной раде, и "Батькивщина" над этим работает. Также стоит дождаться решения Конституционного суда, к которому наша команда направила представление о признании неконституционным всего земельного пакета законов. Если этого не произойдет, мы будем поднимать народ и вместе защищать землю", - подытожила Тимошенко.