Тимошенко: "Батьківщина" продовжить боротьбу за українську землю

"Земельний пакет містить три закони. Перший вони вже ухвалили, і він набуває чинності 1 липня. Другий вони протискають зараз, щоб земля продавалась без будь-яких обмежень і без участі держави. А третій передбачатиме продаж землі через аукціони, що гарантує безперспективне змагання українських фермерів з глобальними банками", - заявила Тимошенко.

За її словами, минулого тижня у Верховній раді розглядалися правки до законопроекту 2194, який вносить до Земельного кодексу України 5 особливо небезпечних змін.

"Змінами до Земельного кодексу вони знімають низку важливих заборон. Держава повністю усувається від будь-якого впливу на продаж землі, а також контролю за її використанням. Навіть зміна цільового призначення буде здійснюватися власником землі, а не державою. Скасовується заборона на продаж землі іноземцям. Скасовується поняття "особливо цінні землі", що дозволить розпродувати наше національне надбання - ліси, водойми, природні заповідники. Натомість дозволяється знімати верхній шар родючого ґрунту. Це трагічний закон, який остаточно добиває нашу землю, тому "Батьківщина" і внесла тисячі правок до нього", - додала Тимошенко.

На її думку, найкращий шлях розвитку сільського господарства запропонувала ООН, визнавши пріоритетом десятиліття розвиток сімейного фермерства. Але цьому передуватиме серйозна боротьба задля захисту української землі.

"Треба не допустити ухвалення цих законів у Верховній раді, і "Батьківщина" над цим працює. Також варто дочекатися рішення Конституційного Суду, до якого наша команда направила подання про визнання неконституційним всього земельного пакета законів. Якщо цього не станеться, ми будемо підіймати народ і разом боронити землю", - підсумувала Тимошенко.