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Тимошенко: "Батькивщина" не позволит забрать у украинцев землю

Новина українською → Киев, Четверг 29 апреля 2021 13:00
Тимошенко: "Батькивщина" не позволит забрать у украинцев землю Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Земельный референдум отменит законопроекты, которые были приняты вопреки Конституции и воле людей.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, выступая с трибуны парламента.

"Всем понятно, что вчера были приняты такие изменения в Земельный кодекс, из-за которых Украина больше не будет влиять на свою сельскохозяйственную землю. Теперь иностранные корпорации и банки смогут покупать наши черноземы, разрешается снимать верхний слой плодородных земель и продавать особо ценные земли, а у людей будут по-хамски забирать землю и заставлять покупать ее по рыночной цене. Но "Батькивщина" так это не оставит, наша команда умеет и знает, как бороться", - заявила Тимошенко.

По словам Тимошенко, ее партия приложит все усилия, чтобы помочь людям провести референдум, а также привлечь к ответственности тех, кто вопреки Конституции и воле людей, разрешил распродажу земли.

"Мы поможем людям провести референдум, который отменит все "земельные" законы. Мы знаем, что нам будут препятствовать, но нам известны все технологии, которые готовятся для того, чтобы "слить" референдум, и мы не позволим это сделать", - добавила Тимошенко.

Кроме того, она сообщила, что в ближайшие дни через канцелярию передаст президенту список статей Конституции, которые были нарушены, когда принимались земельные законы.

Напомним, вчера Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №2194, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. За это проголосовали 284 парламентария.

Как писало РБК-Украина, в апреле Тимошенко заявила, что "Батькивщина" начинает организацию проведения референдумов по пяти вопросам, среди которых продажа земли сельскохозяйственного назначения.

Представители фермерских ассоциаций, научных учреждений, аграрных профсоюзов и организаций подписали совместную резолюцию, которой поддержали проведение всеукраинского референдума по земельной реформе.

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