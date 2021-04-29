Тимошенко: "Батькивщина" не позволит забрать у украинцев землю

"Всем понятно, что вчера были приняты такие изменения в Земельный кодекс, из-за которых Украина больше не будет влиять на свою сельскохозяйственную землю. Теперь иностранные корпорации и банки смогут покупать наши черноземы, разрешается снимать верхний слой плодородных земель и продавать особо ценные земли, а у людей будут по-хамски забирать землю и заставлять покупать ее по рыночной цене. Но "Батькивщина" так это не оставит, наша команда умеет и знает, как бороться", - заявила Тимошенко.

По словам Тимошенко, ее партия приложит все усилия, чтобы помочь людям провести референдум, а также привлечь к ответственности тех, кто вопреки Конституции и воле людей, разрешил распродажу земли.

"Мы поможем людям провести референдум, который отменит все "земельные" законы. Мы знаем, что нам будут препятствовать, но нам известны все технологии, которые готовятся для того, чтобы "слить" референдум, и мы не позволим это сделать", - добавила Тимошенко.

Кроме того, она сообщила, что в ближайшие дни через канцелярию передаст президенту список статей Конституции, которые были нарушены, когда принимались земельные законы.