Тимошенко: "Батькивщина" не позволит принять закон о легализации медицинского каннабиса

По ее словам, власть манипулирует, убеждая, что легализация марихуаны нужна для облегчения страданий тяжелобольных людей.

"Это большая ложь, потому что постановлением правительства еще с начала независимости Украины все наркотические средства, в том числе канабис, определены как такие, что могут использоваться для медицинских целей. По этому постановлению больные люди получают наркотики в самый тяжелый период своей жизни", - добавила Тимошенко.

В то же время она убеждена - власть была заинтересована в том, чтобы разрешить переработку и продажу марихуаны на территории Украины для получения сверхприбылей.

"Это закон не о медицинской марихуане и не о помощи больным. Это закон об огромных средствах, потому что вместо хлеба они на наших черноземах хотят выращивать наркотик. И они возмущены, что мое выступление в парламенте разрушило принятие закона", - резюмировала Тимошенко.