Тимошенко: "Батьківщина" не дозволить прийняти закон про легалізацію медичного канабісу

За її словами, влада маніпулює, переконуючи, що легалізація марихуани потрібна для полегшення страждань важкохворих людей.

"Це велика брехня, тому що постановою уряду ще з початку незалежності України всі наркотичні засоби, зокрема канабіс, визначені як такі, що можуть використовуватися для медичних цілей. По цій постанові хворі люди отримують наркотики в найважчий період свого життя", - додала Тимошенко.

Водночас вона переконана - влада була зацікавлена в тому, щоб дозволити переробку та продаж марихуани на території України для отримання надприбутків.

"Це закон не про медичну марихуану і не про допомогу хворим. Це закон про величезні кошти, бо замість хліба вони на наших чорноземах хочуть вирощувати наркотик. І вони обурені, що мій виступ у парламенті зруйнував ухвалення закону", - резюмувала Тимошенко.