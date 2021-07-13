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Тимошенко: "Батьківщина" не дозволить прийняти закон про легалізацію медичного канабісу

Автор: РБК-Україна

Верховна рада провалила легалізацію медичного канабісу в Україні. Партія "Батьківщина" заявила, що й надалі не дозволить прийняти даний законопроект.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час прес-конференції за результатами позачергового засідання парламенту.

За її словами, влада маніпулює, переконуючи, що легалізація марихуани потрібна для полегшення страждань важкохворих людей.

"Це велика брехня, тому що постановою уряду ще з початку незалежності України всі наркотичні засоби, зокрема канабіс, визначені як такі, що можуть використовуватися для медичних цілей. По цій постанові хворі люди отримують наркотики в найважчий період свого життя", - додала Тимошенко.

Водночас вона переконана - влада була зацікавлена в тому, щоб дозволити переробку та продаж марихуани на території України для отримання надприбутків.

"Це закон не про медичну марихуану і не про допомогу хворим. Це закон про величезні кошти, бо замість хліба вони на наших чорноземах хочуть вирощувати наркотик. І вони обурені, що мій виступ у парламенті зруйнував ухвалення закону", - резюмувала Тимошенко.

Як писало РБК-Україна, комітет з питань здоров'я нації рекомендував ухвалити цей документ за основу.

У матеріалі РБК-Україна "Легалайз або лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу" ми писали, що Міністерство внутрішніх справ підтримує ідею легалізації медичного канабісу.

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конопляТимошенко