Тимошенко: "Батькивщина" не допустит фальсификаций на президентских выборах

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

"Батькивщина" не даст мафии при власти окончательно "ограбить" страну, заявила Тимошенко

"Батькивщина" готова предотвратить фальсификации на следующих выборах и не дать мафии при власти окончательно "ограбить" страну за 5 месяцев, которые им остались. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время встречи со студентами и преподавателями Запорожского национального технического университета, сообщает пресс-служба политсилы.

Следующие выборы лидер "Батькивщины" считает важным моментом, когда Украина будет иметь право не только перезагрузить власть, но и преодолеть кризис.

"Мы не дадим мафии на этот раз сфальсифицировать выборы. Им осталось уже 5 месяцев. Это у них такой "дембельский" аккорд. С этого властного корабля начинают бежать крысы. И они захватывают с собой все, что плохо лежит", – отметила политик.

Как заверила Тимошенко, у "Батькивщины" есть сильная команда, которая не допустит фальсификаций на участках.

"У нас минимум 20 человек на каждом участке (а у нас их 30 тыс.) обученных, как не допустить фальсификаций. Привлечены сильные специалисты, которые знают, как с правовой точки зрения защитить результат выборов. Технологий фальсификаций множество. Но эти 20 человек на каждом участке не дадут этого сделать", – убеждена она.

Политик предупредила, что система, "лицом которой сегодня является Порошенко", имеет админресурс и будет использовать его. К тому же, власть уже использует технологию разделения страны. Из действующего президента "лепят" патриота, а всех остальных объявляют "руками Кремля".

"Но важно разобраться, если "патриот" платит сотни миллионов долларов ежегодно в бюджет страны-агрессора, а против "руки Кремля" Россия применяет санкции, – тогда кто есть кто в этой ситуации?", – спросила Тимошенко.

Она высказала предположение, что на выборы могут выдвинуть 40 кандидатов от президента, 3-4 из которых будут реальными кандидатами, а остальные – технологические кандидаты, которые "имеют целью размыть оппозиционный сектор".

Тимошенко надеется, что студенты как интеллектуальная часть общества смогут разобраться, кто есть кто, и не будут вестись на такие "филигранные технологии".

Лидер партии призвала молодежь присоединиться к разработке Нового курса и Нового экономического курса, которые, по ее мнению, изменят ситуацию в Украине: "У нас есть четкий, понятный и сильный путь. У нас есть все для того, чтобы показать высокий класс, как Украина может стать одной из сильнейших стран ЕС".