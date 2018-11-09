Тимошенко: "Батьківщина" не допустить фальсифікацій на президентських виборах

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

"Батьківщина" не дасть мафії при владі остаточно "пограбувати" країну, заявила Тимошенко

"Батьківщина" готова запобігти фальсифікаціям на наступних виборах і не дати мафії при владі остаточно "пограбувати" країну за 5 місяців, що їм залишились. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила під час зустрічі зі студентами та викладачами Запорізького національного технічного університету, повідомляє прес-служба політсили.

Наступні вибори лідер "Батьківщини" вважає важливим моментом, коли Україна матиме право не тільки перезавантажити владу, але й подолати кризу.

"Ми не дамо мафії на цей раз сфальшувати вибори. Їм залишилось вже 5 місяців. Це у них такий "дембельський" акорд. З цього владного корабля починають бігти щури. І вони захоплюють з собою все, що погано лежить", – зазначила політик.

Як запевнила Тимошенко, у "Батьківщини" є сильна команда, яка не допустить фальсифікацій на дільницях.

"У нас щонайменше 20 людей на кожній дільниці (а в нас їх 30 тис.) навчених, як не допустити фальсифікацій. Залучені сильні фахівці, які знають, як з правової точки зору захистити результат виборів. Технологій фальсифікацій безліч. Але ці 20 людей на кожній дільниці не дадуть цього зробити", – переконана вона.

Лідер партії попередила, що система, "обличчям якої сьогодні є Порошенко", має адмінресурс і використовуватиме його. До того ж, влада вже використовує технологію поділу країни. З чинного президента "ліплять" патріота, а всіх інших оголошують "руками Кремля".

"Але важливо розібратися, якщо "патріот" платить сотні мільйонів доларів щороку в бюджет країни-агресора, а проти "руки Кремля" Росія застосовує санкції, – тоді хто є хто в цій ситуації?", – запитала Тимошенко.

Вона висловила припущення, що на вибори можуть висунути 40 кандидатів від президента, 3-4 з яких будуть реальними кандидатами, а решта – технологічні кандидати, які "мають на меті розмити опозиційний сектор".

Тимошенко сподівається, що студенти як інтелектуальна частина суспільства зможуть розібратися, хто є хто, і не вестимуться на такі "філігранні технології".

Лідер партії закликала молодь долучитися до розробки Нового курсу та Нового економічного курсу, які докорінно змінять ситуацію в Україні: "У нас є чіткий, зрозумілий та сильний шлях. У нас є все для того, щоб показати високий клас, як Україна може стати однією з найсильніших країн ЄС".