Тимошенко: 2019-ый должен стать годом изменений в интересах людей

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко отметила, что новый год принес украинцам новые тарифы на отопление

Каждый шаг власти в нынешнем году должен учитывать интересы людей, а сама власть, наконец, должна стать политически ответственной перед собственным народом и страной. Об этом на своей странице в Facebook написала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы партии.

Тимошенко отметила, что среди всего прочего новый год принес украинцам новые тарифы на отопление, которые для многих являются неподъемными.

"Украинская власть в последние годы неустанно повторяет, что она проводит безумные реформы. Но все эти реформы, если отбросить спекулятивную риторику, направлены против людей. Рост цен и тарифов, инфляция, развал целых государственных систем (здравоохранение, образование, наука и тому подобное) - это прямые последствия таких "реформ", - написала Тимошенко.

По словам политика, в соседней Польше, которую отечественные "реформаторы" так любят называть примером для подражания, в канун нового года Сейм специально собрался на срочное заседание. И на нем ввел мораторий на подорожание электроэнергии для потребителей, запретил поднимать тарифы.

"Нашим "реформаторам" такой "популизм" и не снился. Срочно они собираются лишь на дерибан бюджетных средств. И кичатся непопулярными реформами. То сделайте хотя бы одну популярную. Хотя бы для примера. У нас 28 лет идут непопулярные реформы, которые несут непопулярные, неэффективные последствия", - написала она.

По мнению Тимошенко, 2019 год должен изменить позорную ситуацию. Страна должна получить власть, которая в своей деятельности руководствуется интересами людей, а не собственным обогащением.

"Это никакой не популизм, а необходимость. Это единственный возможный путь для власти, которая уважает собственный народ и собственную страну", - подытожила Тимошенко.

Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko