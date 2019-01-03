Тимошенко: 2019-ий має стати роком змін в інтересах людей

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко зазначила, що новий рік приніс українцям і нові тарифи на опалення

Кожен крок влади у нинішньому році мусить враховувати інтереси людей, а сама влада нарешті має стати політично відповідальною перед власним народом та країною. Про це на своїй сторінці у Facebook написала лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби партії.

Тимошенко зазначила, що серед усього іншого новий рік приніс українцям і нові тарифи на опалення, які для багатьох є непідйомними.

"Українська влада в останні роки невтомно повторює, що вона проводить шалені реформи. Але всі ці реформи, якщо відкинути спекулятивну риторику, спрямовані проти людей. Зростання цін та тарифів, інфляція, розвал цілих державних систем (охорона здоров’я, освіта, наука тощо) - це прямі наслідки таких "реформ", - написала Тимошенко.

За словами політика, у сусідній Польщі, яку вітчизняні "реформатори" так люблять називати прикладом для наслідування, напередодні нового року Сейм спеціально зібрався на термінове засідання. І на ньому запровадив мораторій на здорожчання електроенергії для споживачів, заборонив піднімати тарифи.

"Нашим "реформаторам" такий "популізм" і не снився. Терміново вони збираються лише на дерибан бюджетних коштів. І хизуються непопулярними реформами. То зробіть бодай одну популярну. Хоча б для прикладу. У нас 28 років йдуть непопулярні реформи, які несуть непопулярні, неефективні наслідки", - написала вона.

На думку Тимошенко, 2019 рік має змінити ганебну ситуацію. Країна має отримати владу, яка у своїй діяльності керується інтересами людей, а не власним збагаченням.

"Це ніякий не популізм, а необхідність. Це єдиноможливий шлях для влади, що поважає власний народ і власну країну", - підсумувала Тимошенко.

Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko