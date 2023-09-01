UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Times заявило, що ЦРУ стримувало ГУР від атак по Росії: що на це каже Буданов

Фото: керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Інформація про те, що Центральне розвідувальне управління США нібито стримує українську розвідку від атак по території Росії, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова в інтерв'ю Наталії Мосійчук.

Журналістка зазначила, що "ворогам може не сподобатися активність ГУР", і нашим партнерам теж.

"Ну, послухайте, я переживу і те, й інше", - сказав Буданов.

Зазначимо, що видання The Times опублікувало матеріал про роботу ГУР, в якому зазначило, що амбіції відомства "починають турбувати деякі західні країни, попри те, що вони поважають професіоналізм агентів".

В статті також йшлося про те, що Центральне розвідувальне управління США нібито "стримувало Буданова від деяких атак на Росію", а молдавська влада "просила американців вплинути на ГУР", щоб українці не напали на окуповане РФ Придністров'я.

Коментуючи публікацію у виданні, Буданов зазначив: "Перше. Життя спецслужб - це життя спецслужб. Немає чого туди лізти. "А, по-друге... Правди я тут не почув".

Під час інтерв'ю Буданов та Мосійчук також пожартували про фрагмент з кіноадаптації "Шерлока Холмса", де персонажі обговорювали певний матеріал з The Times.

"Інспектор Лестрейд - самовдоволений осел, місис Хадсон", - згадав Буданов слова доктора Ватсона.

Що цьому передувало

За даними джерел РБК-Україна та низки ЗМІ, українська розвідка причетна до деяких атак по території Росії.

Так, в ніч проти 30 серпня відбулася атака дронів на аеродром у Пскові, де, за було знищено чотири літаки Іл-76, ще кілька літаків було пошкоджено.

За даними РБК-Україна, операцію організувало ГУР МО, але офіційно у розвідці свою причетність чи непричетність поки що не коментували.

Окрім того, за даними джерел РБК-Україна у спецслужбах, нічна атака дронів на Москву у липні також могла бути спецоперацією ГУР Міноборони.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
атака дронівГУРКИрило Буданов