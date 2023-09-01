Times заявило, що ЦРУ стримувало ГУР від атак по Росії: що на це каже Буданов

Журналістка зазначила, що "ворогам може не сподобатися активність ГУР", і нашим партнерам теж.

"Ну, послухайте, я переживу і те, й інше", - сказав Буданов.

Зазначимо, що видання The Times опублікувало матеріал про роботу ГУР, в якому зазначило, що амбіції відомства "починають турбувати деякі західні країни, попри те, що вони поважають професіоналізм агентів".

В статті також йшлося про те, що Центральне розвідувальне управління США нібито "стримувало Буданова від деяких атак на Росію", а молдавська влада "просила американців вплинути на ГУР", щоб українці не напали на окуповане РФ Придністров'я.

Коментуючи публікацію у виданні, Буданов зазначив: "Перше. Життя спецслужб - це життя спецслужб. Немає чого туди лізти. "А, по-друге... Правди я тут не почув".

Під час інтерв'ю Буданов та Мосійчук також пожартували про фрагмент з кіноадаптації "Шерлока Холмса", де персонажі обговорювали певний матеріал з The Times.

"Інспектор Лестрейд - самовдоволений осел, місис Хадсон", - згадав Буданов слова доктора Ватсона.

Що цьому передувало

За даними джерел РБК-Україна та низки ЗМІ, українська розвідка причетна до деяких атак по території Росії.

Так, в ніч проти 30 серпня відбулася атака дронів на аеродром у Пскові, де, за було знищено чотири літаки Іл-76, ще кілька літаків було пошкоджено.

За даними РБК-Україна, операцію організувало ГУР МО, але офіційно у розвідці свою причетність чи непричетність поки що не коментували.

Окрім того, за даними джерел РБК-Україна у спецслужбах, нічна атака дронів на Москву у липні також могла бути спецоперацією ГУР Міноборони.

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