Times заявило, что ЦРУ сдерживало ГУР от атак по России: что на это говорит Буданов

Журналистка отметила, что "врагам может не понравиться активность ГУР", и нашим партнерам тоже.

"Ну, послушайте, я переживу и то, и другое", - сказал Буданов.

Отметим, что издание The Times опубликовало материал о работе ГУР, в котором отметило, что амбиции ведомства "начинают беспокоить некоторые западные страны, несмотря на то, что они уважают профессионализм агентов".

В статье также говорилось, что Центральное разведывательное управление США якобы "сдерживало Буданова от некоторых атак на Россию", а молдавские власти "просили американцев повлиять на ГУР", чтобы украинцы не напали на оккупированное РФ Приднестровье.

Комментируя публикацию в издании, Буданов отметил: "Первое. Жизнь спецслужб - это жизнь спецслужб. Нечего туда лезть. "А во-вторых... Правды я здесь не услышал".

Во время интервью Буданов и Мосийчук также пошутили о фрагменте киноадаптации "Шерлока Холмса", где персонажи обсуждали определенный материал из The Times.

"Инспектор Лестрейд - самодовольный осел, миссис Хадсон", - вспомнил Буданов слова доктора Ватсона.

Что этому предшествовало

По данным источников РБК-Украина и ряда СМИ, украинская разведка причастна к некоторым атакам по территории России.

Так, в ночь на 30 августа произошла атака дронов на аэродром в Пскове, где за уничтожены четыре самолета Ил-76 еще несколько самолетов были повреждены.

По данным РБК-Украина, операцию организовало ГУР МО, но официально в разведке свою причастность или непричастность пока не комментировали.

Кроме того, по данным источников РБК-Украина в спецслужбах, ночная атака дронов на Москву в июле также могла быть спецоперацией ГУР Минобороны.

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