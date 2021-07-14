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Тимченко: интеграция энергосистемы в ЕС и декарбонизация - залог энергобезопасности Украины

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Киев, Среда 14 июля 2021 16:58
Тимченко: интеграция энергосистемы в ЕС и декарбонизация - залог энергобезопасности Украины Фото: генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Интеграция в европейскую энергосистему и декарбонизация являются ключевыми факторами, влияющими на развитие энергосистемы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

"Украина стремится стать членом ЕС, который должен цель достичь климатической нейтральности к 2050 году. Условием для достижения этой цели - являются инновации и развитие возобновляемой энергетики. Бизнес - является драйвером изменений в отрасли, и ДТЭК, как представитель ответственного бизнеса, готов быть частью процесса построения новой, современной и эффективной энергетики Украины", - отметил генеральный директор ДТЭК.

Максим Тимченко отметил, что первоочередной задачей всех органов власти должно быть введение в Украине прозрачных европейских правил работы на энергетическом рынке.

"Достижение целей по декарбонизации требует привлечения инвестиций, что невозможно без создания прозрачных рыночных условий для развития", - подчеркнул гендиректор ДТЭК.

По словам Тимченко, декарбонизация для Украины - это возможность привлечь финансирование и создать новые рабочие места, уменьшить зависимость от ископаемого и импортируемого сырья и перейти на локальные возобновляемые источники энергии.

"Бизнес и государство являются союзниками в этих процессах, должны объединить усилия для решения текущих кризисных ситуаций на энергорынке и выполнения взятых на себя обязательств в рамках международных соглашений. Привлечение представителей энергетического сообщества ЕС, в качестве экспертов реформирования рынка, может помочь наладить диалог между бизнесом и государством и разработать действенные стратегии развития, которые будут базироваться на европейском опыте", - подытожил Максим Тимченко.

Как сообщалось, подготовка к отопительному сезону под угрозой из-за действий трейдеров-спекулянтов на рынке электрической энергии.

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