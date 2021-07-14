Госкомпании несут убытки из-за злоупотребления трейдеров на энергорынке, - Минэнерго

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя министра энергетики Юрия Власенко.

"Мы уже не первый раз наблюдаем поведение трейдеров, которые обваливают цену, по выбранной ими торговой стратегии. Государственная генерация несет убытки, а это ставит под угрозу безопасность и непрерывность поставок электроэнергии. Более того, госпредприятия теряют возможность не только вкладывать средства в развитие, но и проводить текущие ремонты, готовиться к стабильной работе в отопительный сезон", - сообщил замминистра.

Власенко отметил, что НКРЭКУ не приняло достаточных мер для пресечения злоупотреблений на рынке электроэнергии со стороны трейдеров-спекулянтов.

"Хотя НКРЭКУ уже ввела определенные ограничения, которые дают возможность несколько стабилизировать ситуацию, однако это не фундаментальные изменения, в которых нуждается рынок. Текущие перекосы и колебания отнюдь не позволят нам быть полноценным участником европейского рынка", - отметил Власенко.

Замглавы Минэнерго добавил, что сейчас производители электроэнергии являются зависимыми от участников, которые не выполняют условия договоров на покупку электроэнергии или разрывают договора с поставщиками без обоснованных причин.

Соответственно Министерство энергетики принимает меры для пресечения злоупотреблений недобросовестных спекулянтов и посредников на рынке электроэнергии.