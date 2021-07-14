Тімченко: інтеграція енергосистеми до ЄС і декарбонізація - запорука енергобезпеки України

Інтеграція в європейську енергосистему і декарбонізація є ключовими факторами, що впливають на розвиток енергосистеми України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора ДТЕК Максима Тимченка.

"Україна прагне стати членом ЄС, який має ціль досягнути кліматичної нейтральності до 2050 року. Умовою для досягнення цієї мети – є інновації і розвиток відновлюваної енергетики. Бізнес - є драйвером змін в галузі, і ДТЕК, як представник відповідального бізнесу, готовий бути частиною процесу побудови нової, сучасної та ефективної енергетики України", - зазначив генеральний директор ДТЕК.

Максим Тімченко наголосив, що першочерговим завданням всіх органів влади має бути запровадження в Україні прозорих європейських правил роботи на енергетичному ринку.

"Досягнення цілей по декарбонізації вимагає залучення інвестицій, що не можливо без створення прозорих ринкових умов для розвитку", - наголосив гендиректор ДТЕК.

За словами Тімченка, декарбонізація для України - це можливість залучити фінансування і створити нові робочі місця, зменшити залежність від викопної та імпортованої сировини і перейти на локальні відновлювальні джерела енергії.

"Бізнес і держава є союзниками в цих процесах, що мають об'єднати зусилля для вирішення поточних кризових ситуацій на енергоринку і виконання взятих на себе зобов'язань в рамках міжнародних угод. Залучення представників енергетичного співтовариства ЄС, в якості експертів реформування ринку, може допомогти налагодити діалог між бізнесом і державою та розробити дієві стратегії розвитку, що базуватимуться на європейському досвіді", - підсумував Максим Тімченко.