Тимчасовому спікеру Палати представників США можуть розширити повноваження, - CNN

Член Республіканської партії Дейв Джойс очолює ініціативу щодо розширення повноважень МакГенрі і може представити її як привілейовану резолюцію вже сьогодні, але він сказав, що хоче "подивитися, як пройде голосування".

Це може статися після того, як за потенційного спікера Палати представників Джима Джордана не проголосують і за умови, що він відкличе свою заявку.

CNN пише, що голосування, найімовірніше, відбудеться після години дебатів. Республіканська партія з цього приводу сильно розділена, тому будуть потрібні голоси демократів.

Палата представників планує сьогодні знову проголосувати за спікера об 11 годині ранку за східним часом після того, як член палати представників Джим Джордан не зміг набрати достатню кількість голосів у вівторок у першому турі голосування.

Для чого потрібне розширення повноважень тимчасовому спікеру

Після відставки Кевіна Маккарті його місце зайняв тимчасовий спікер. Але його повноваження обмежені і він, фактично, може тільки проводити голосування з обрання нового спікера.

Однак обрання нового спікера проходить проблемно, кандидат від республіканців, який входить до кола "трампістів", не зміг з першої спроби зібрати необхідну кількість голосів.

І поки що немає впевненості, що йому вдасться зробити це з другої спроби. Тобто наразі роботу Палати представників фактично паралізовано, а Білий дім уже анонсує пакети допомоги Україні, які мають пройти узгодження в Конгресі.

Вакантна посада спікера Палати представників США

3 жовтня Палата представників США відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті. Рішення підтримали 216 осіб, з них 8 республіканців та 208 демократів. Проти проголосували 210 республіканців. Наразі ця посада є вакантною. Тимчасово виконував обов'язки республіканець Патрік МакГенрі.

Видання Politico писало про те, що цей пост може зайняти Трамп. Він також підтвердив своє бажання стати спікером "на короткий період".

Згодом республіканці висунули на посаду лідера більшості Стіва Скаліза, однак той 13 жовтня зняв свою кандидатуру. Вчора у Сполучених Штатах Америки провалили перше голосовання за нового спікера Палати представників.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова налагоджувати співпрацю з будь-яким майбутнім спікером Палати представників США.