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Україна готова співпрацювати з майбутнім спікером Палати представників США, - Куліба

Вівторок 17 жовтня 2023 01:19
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Україна готова співпрацювати з майбутнім спікером Палати представників США, - Куліба Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Україна готова налагоджувати співпрацю з будь-яким майбутнім речником Палати представників США.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Кого б не обрали спікером, ми з ним працюватимемо, і прийматимуться необхідні рішення", – зазначив міністр закордонних справ.

Кулеба також наголосив, що ситуація з обранням спікера Палати представників – це просто черговий момент, який потрібно вирішити на користь України.

За його словами, "апокаліптичні настрої" щодо попереднього спікера Палати представників Кевіна Маккарті не справдилися, тому що за результатами системної роботи, зокрема, зустрічі з президентом України, він підтримав включення додаткового фінансування до загального бюджету США цього року.

"Тобто з усіма можна працювати", – додав він.

Вибори спікера Палати представників США

Нагадаємо, 3 жовтня Палата представників США відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті. Рішення підтримали 216 осіб, з них 8 республіканців та 208 демократів. Проти проголосували 210 республіканців. Нині ця посада вакантна. Тимчасово виконує обов'язки республіканець Патрік Макґенрі.

Видання Politico писало про те, що цю посаду може обійняти Трамп. Він також підтвердив своє бажання стати спікером на короткий час.

Згодом республіканці висунули на посаду лідера більшості Стіва Скаліза, проте 13 жовтня той зняв свою кандидатуру.

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