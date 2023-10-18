Временному спикеру Палаты представителей США могут расширить полномочия, - CNN

Член Республиканской партии Дэйв Джойс возглавляет инициативу по расширению полномочий МакГенри и может представить ее как привилегированную резолюцию уже сегодня, но он сказал, что хочет "посмотреть, как пройдет голосование".

Это может произойти после того, как за потенциального спикера Палаты представителей Джима Джордана не проголосуют и при условии, что он отзовет свою заявку.

CNN пишет, что голосование, скорее всего, состоится после часа дебатов. Республиканская партия по этому поводу сильно разделена, поэтому потребуются голоса демократов.

Палата представителей планирует сегодня снова проголосовать за спикера в 11 часов утра по восточному времени после того, как член палаты представителей Джим Джордан не смог набрать достаточное количество голосов во вторник в первом туре голосования.

Для чего требуется расширение полномочий временному спикеру

После отставки Кевина Маккарти его место занял временный спикер. Но его полномочия ограничены и он, фактически, может только проводить голосование по избранию нового спикера.

Однако избрание нового спикера проходит проблемно, кандидат от республиканцев, который входит в круг "трампистов", не смог с первой попытки собрать необходимое количество голосов.

И пока нет уверенности, что ему удастся сделать это со второй попытки. То есть сейчас работа Палаты представителей фактически парализована, а Белый дом уже анонсирует пакеты помощи Украине, которые должны пройти согласование в Конгрессе.

Вакантная должность спикера Палаты представителей США

3 октября Палата представителей США отправила в отставку спикера Кевина Маккарти. Решение поддержали 216 человек, из них 8 республиканцев и 208 демократов. Против проголосовали 210 республиканцев. Сейчас эта должность вакантна. Временно исполнял обязанности республиканец Патрик МакГенри.

Издание Politico писало о том, что этот пост может занять Трамп. Он также подтвердил свое желание стать спикером "на короткое время".

Впоследствии республиканцы выдвинули на должность лидера большинства Стива Скализа, однако тот 13 октября снял свою кандидатуру. Вчера в Соединенных Штатах Америки провалили первое голосование за нового спикера Палаты представителей.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова налаживать сотрудничество с любым будущим спикером Палаты представителей США.