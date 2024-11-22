У тимчасово окупованому Запоріжжі назріває катастрофа в ЖКГ, - ЦНС

У тимчасово окупованих районах Запорізької області загарбники припинили сплачувати зарплати працівникам житлово-комунального господарства. В регіоні назріває катастрофічна ситуація.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що через припинення виплат, ситуація виходить з-під контролю. У житлово-комунальному господарстві спостерігається критичний брак працівників, а ті, хто намагається забезпечити життєдіяльність Мелітопольського району, не отримують зарплатні.
"83 робітників "реформованого" росіянами ЖКГ Якимівського району вже від літа працюють "за дякую". Відтак на підприємстві почалися звільнення. Особливо небезпечною ситуація виглядає на початку опалювального сезону та зими", - йдеться у повідомленні.
В ЦНС додали, що робота окупантів у розбомблених українських містах полягає лише в розпилюванні кремлівських коштів, які видаються на "відновлення".
До прикладу, у тимчасово окупованому Маріуполі місцевим жителям пообіцяли встановити вікна у знищених будинках лише після закінчення "СВО".
Росія посилює паспортизацію населення тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей. З грудня будуть визнані нечинними паспорти т.зв. "ДНР" і "ЛНР".
Також російський агресор "навчає" вчителів на окупованих територіях України. Зокрема, дипломи з "перепідготовки" отримали десятки педагогів-колаборантів з Енергодару і довколишніх сіл.
А в одній зі шкіл окупованого району Запорізької області, окупант збирав кошти на війну проти України.
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