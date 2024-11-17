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РФ провела "перепідготовку" 40 вчителів з окупованого Енергодару і сіл, - ЦНС

Неділя 17 листопада 2024 15:51
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РФ провела "перепідготовку" 40 вчителів з окупованого Енергодару і сіл, - ЦНС Фото: прапор Росії (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росія продовжує "навчання" вчителів з окупованих територій України. На цей раз дипломи про "перепідготовку" отримали 40 педагогів-колаборантів з Енергодару та довколишніх сіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Інформаційний ресурс уточнив, що йдеться про вчителів російської мови та літератури, які будуть навчати українських дітей за спеціально підготовленою Кремлем пропагандистською програмою.

"Окрім цього головне завдання "дипломованих" педагогів - це робота з дітьми задля виявлення їх проукраїнських позицій", - пояснює ЦНС.

В кінці публікації Центр національного спротиву наголосив, що кожен, хто почав співпрацю з окупантами, буде притягнутий до відповідальності.

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що Росія почала відправляти вчителів-колаборантів з окупованої частини Херсонської області до Москви. Це так званий пілотний проект по вишколу "вчителів-наставників". В рамках курсів, які тривають кілька тижнів, ворог навчає педагогів виявляти проукраїнських дітей.

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