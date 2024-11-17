РФ провела "перепідготовку" 40 вчителів з окупованого Енергодару і сіл, - ЦНС

Росія продовжує "навчання" вчителів з окупованих територій України. На цей раз дипломи про "перепідготовку" отримали 40 педагогів-колаборантів з Енергодару та довколишніх сіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

Інформаційний ресурс уточнив, що йдеться про вчителів російської мови та літератури, які будуть навчати українських дітей за спеціально підготовленою Кремлем пропагандистською програмою.

"Окрім цього головне завдання "дипломованих" педагогів - це робота з дітьми задля виявлення їх проукраїнських позицій", - пояснює ЦНС.

В кінці публікації Центр національного спротиву наголосив, що кожен, хто почав співпрацю з окупантами, буде притягнутий до відповідальності.