Во временно оккупированном Запорожье назревает катастрофа в ЖКХ, - ЦНС

Отмечается, что из-за прекращения выплат, ситуация выходит из-под контроля. В жилищно-коммунальном хозяйстве наблюдается критическая нехватка работников, а те, кто пытается обеспечить жизнедеятельность Мелитопольского района, не получают зарплаты.

"83 рабочих "реформированного" россиянами ЖКХ Акимовского района уже с лета работают "за спасибо". Поэтому на предприятии начались увольнения. Особенно опасной ситуация выглядит в начале отопительного сезона и зимы", - говорится в сообщении.

В ЦНС добавили, что работа оккупантов в разбомбленных украинских городах заключается лишь в распиливании кремлевских средств, которые выдаются на «восстановление».

К примеру, во временно оккупированном Мариуполе местным жителям пообещали установить окна в уничтоженных домах только после окончания "СВО".